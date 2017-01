Mau tempo

A queda de neve no norte do distrito de Viseu obrigou hoje ao corte de duas estradas e ao transporte de crianças de aldeias de Castro Daire para casa, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, estão cortadas desde o início da manhã a Estrada Nacional 321, entre Castro Daire e Cinfães, e a Estrada Municipal 553, entre Felgueiras e Feirão (Resende).

A mesma fonte referiu à agência Lusa que, no concelho de Castro Daire, crianças das aldeias de Roção e de Picão foram levadas pelos bombeiros de volta a casa.