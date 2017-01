Actualidade

Os dois pandas gémeos bebés de Macau estão desde hoje expostos ao público e crescem a olhos vistos: pesam 12 e 13 quilos, correm e trepam por todo o lado e já vão comendo algum bambu.

Com sete meses, Jian Jian e Kang Kang, que estiveram até agora resguardados numa 'creche' no Pavilhão do Panda Gigante, passam a estar expostos ao público, juntamente com os pais, ainda que apenas durante duas horas por dia e até ao dia 12 de fevereiro - depois disso, devem passar a estar na zona pública do pavilhão apenas aos domingos.

A presença dos gémeos surge assim como uma prenda de Ano Novo chinês para residentes e turistas, que podem assistir às tropelias de crias de um dos animais mais adorados da China.