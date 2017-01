Actualidade

Portugal vai enviar hoje para o Chile um grupo de 52 elementos da Força Especial de Bombeiros da Proteção Civil, em resposta a um pedido de assistência internacional para combate a incêndios florestais, anunciou o Governo.

De acordo com uma nota do Ministério da Administração Interna (MAI), o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, e o embaixador do Chile em Portugal, Germán Guerrero Pavez, estarão hoje, pelas 12:15, no Aeroporto de Lisboa a acompanhar a partida da força especial da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Em resposta ao pedido de assistência internacional para combate a incêndios florestais apresentado pelas autoridades chilenas, no quadro do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, Portugal mobilizou um grupo "com meios terrestres composto por 52 operacionais da Força Especial de Bombeiros da Autoridade Nacional de Proteção Civil".