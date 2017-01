Actualidade

A federação das associações de suinicultores foi hoje autorizada, por aviso publicado, a usar o selo de qualidade "Porco PT" em carcaças de suínos criados em explorações nacionais, alimentados à base de cereais e com normas de bem-estar.

No aviso da Direção-geral de Agricultura, hoje publicado em Diário da República, o diretor-geral, Pedro Teixeira, faz uma síntese dos principais elementos do caderno de especificações, lembrando que o rótulo Porco PT traduz uma alimentação aos animais com um mínimo de 50% de cereais, condições de bem-estar traduzidas numa "área de engorda útil no mínimo superior" às ditadas pelas normas europeias, e à castração cirúrgica dos leitões para evitar o odor na carne.

"O produto apresenta-se no mercado sob a forma de carcaça e meias carcaças, bem como sob a forma de qualquer peça de desmancha, embaladas ou a granel", acrescenta o diretor-geral, explicando ainda que o rótulo pode ser usado "qualquer que seja a forma de apresentação comercial" da carne.