Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo vai acabar com a "diabolização" do investimento em estradas e que, no início de fevereiro, lançará um programa de melhoramento das ligações entre as zonas empresariais e as grandes autoestradas.

António Costa assumiu esta posição relativamente ao investimento público na abertura do debate quinzenal na Assembleia da República, após a intervenção inicial ter pertencido ao deputado independente do PS Paulo Trigo Pereira.

"Haverá em 2017 um aumento do investimento público na ordem dos 20% e uma aceleração dos investimentos com fundos comunitários. Vamos fazer chegar às empresas mais do dobro do que no ano passado, ou seja, mil milhões de euros", disse, antes de sustentar que os investimentos autárquicos e de desenvolvimento rural vão também conhecer "significativos" aumentos no próximo ano.