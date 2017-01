Actualidade

O primeiro leilão de remuneração de garantia de potência, que deixa de ser atribuída de forma administrativa aos produtores de eletricidade, realiza-se até 01 de abril, de acordo com a portaria publicada em Diário da República.

Segundo o diploma, a convocatória do leilão previsto é efetuada pelo membro do governo responsável pela área da energia até ao dia 01 de março, envolvendo apenas um produto anual base neste primeiro ano de implementação do novo modelo, mas nos anos seguintes o leilão pode "incluir diferentes produtos e de maturidades distintas".

O Governo tem agora que emitir um despacho para definir o preço limite do leilão de garantia de potência, um custo que é suportado por todos os consumidores, com o objetivo de alcançar "uma redução substancial aos 40 milhões previstos por ano".