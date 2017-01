Actualidade

O primeiro-ministro disse hoje que há condições para se iniciarem obras em 200 escolas no país, incluindo a Alexandre Herculano, no Porto, enquanto o BE considerou que se tem "andado devagar demais" em relação aos serviços públicos.

No debate quinzenal, a coordenadora do BE, Catarina Martins, questionou o primeiro-ministro, António Costa, sobre a resposta que se vai dar à Escola Secundária Alexandre Herculano, cujas aulas foram suspensas pelo Ministério da Educação até segunda-feira, para "acautelar as condições de segurança dos alunos".

A instituição foi encerrada na quinta-feira, por decisão do diretor, por chover em várias das salas de aula.