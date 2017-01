Actualidade

A Universidade do Algarve (UAlg) quer instalar até ao final do ano na academia um centro de simulação médica, para treinar estudantes e profissionais de saúde, através da recriação de cenários reais com manequins eletrónicos.

Os simuladores são aparelhos altamente sofisticados com a anatomia do corpo humano que simulam de forma virtual a realidade, permitindo treinar situações de emergência, cirurgias ou atos médicos do dia-a-dia, como tirar sangue, dar uma consulta ou fazer um parto, explicou à Lusa a diretora do departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da UAlg.

Segundo Isabel Palmeirim, estes simuladores permitem poupar os doentes do risco do treino médico, proporcionando aos profissionais de saúde "uma aprendizagem sólida", já que "muitos atos médicos, para serem mecanizados, têm que ser treinados muitas vezes", sobretudo os de emergência médica.