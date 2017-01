Actualidade

O presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa (PSD), foi hoje eleito presidente do Conselho Metropolitano do Porto (CmP), com 16 votos a favor e um voto branco.

A eleição, por votação secreta, decorreu hoje, em reunião ordinária do CmP, no Porto, e depois de Hermínio Loureiro ter renunciado em dezembro ao cargo de presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis e, por inerência, da liderança deste órgão autárquico da Área Metropolitana do Porto (AMP).

O nome do autarca da Feira para a presidência do CmP foi escolhido na sequência de "um acordo ético de princípio entre os líderes das distritais do PSD do Porto e de Aveiro", para quem foi consensual, no início do mês, propor o nome de Emídio Sousa.