Actualidade

A Escola Alexandre Herculano reabre na quarta-feira com 600 alunos dos 9.º, 10.º, 11.º, 12.º anos e horário noturno, sendo os restantes 300 estudantes dos 7.º e 8.º anos deslocados para a Escola Ramalho Ortigão, anunciou hoje o diretor.

De acordo com Manuel Lima - que falava aos jornalistas no final de uma reunião no Porto com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), na sequência do encerramento, quinta-feira, da Secundária Alexandre Herculano por chover dentro das salas de aula - a partir da próxima semana a escola vai sofrer "pequenas intervenções" que viabilizarão a solução provisória de ali manter as 23 turmas do 9.º ano e dos ensinos secundário e noturno.

Segundo o diretor, durante a reunião a tutela comprometeu-se a fazer uma efetiva intervenção na escola até 2020, tendo confirmado à direção e aos representantes da associação de pais que estas obras estão mapeadas no programa Norte 2020, com um valor orçamentado de seis milhões de euros.