Actualidade

Especialistas nacionais e internacionais reúnem-se em fevereiro, na ilha de São Miguel, para debaterem o turismo de jardins, num colóquio onde será assinado um protocolo para os Açores passarem a integrar uma base de dados europeia.

"O debate tem o propósito de termos um conhecimento mais rigoroso do que é que envolve o turismo de jardins ao nível da conservação, da reabilitação, da aposta e investimento, do cuidado que é necessário ter nestes espaços", afirmou a investigadora Isabel Albergaria, em declarações à agência Lusa, acrescentando que o evento quer também potenciar este segmento de turismo.

O colóquio internacional sobre as perspetivas de futuro para o turismo de jardins no país e no mundo decorre de 24 a 26 de fevereiro e surge no âmbito do projeto de investigação "Green Gardens Azores", que integra uma equipa pluridisciplinar e cuja entidade promotora é o Observatório de Turismo dos Açores (OTA), em colaboração com a universidade local.