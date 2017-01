Actualidade

O chefe do Estado-Maior da Força Aérea advertiu hoje que a "coabitação" civil e militar na base do Montijo só será viável enquanto o número de movimentos for reduzido e afirmou acreditar que a operação "não será beliscada".

"Queremos acreditar que parte do nosso dispositivo poderia coabitar com a atividade civil, enquanto o número de movimentos for reduzido. Se o número de movimentos aumentar de forma exponencial essa capacitação é capaz de estar de facto comprometida", admitiu o general Manuel Rolo, após questionado sobre os impactos da instalação de um aeroporto civil na base militar do Montijo.

O chefe do Estado-Maior da Força Aérea falava à agência Lusa à margem da cerimónia de atribuição de medalhas a um conjunto de 23 militares do ramo que estiveram envolvidos no projeto de venda de 13 aeronaves F-16 à Roménia, numa cerimónia no ministério da Defesa Nacional.