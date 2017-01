Actualidade

Apenas um terço das mulheres em Moçambique tem acesso à internet, devido, principalmente, à iliteracia digital, conclui um relatório do Instituto de Pesquisas em Ciência, Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação (SIITRI).

"A nossa análise concluiu que apenas 33% das mulheres em Moçambique é que têm acesso à internet", declarou à Lusa a coordenadora do projeto Direitos das Mulheres Online no SIITRI (sigla em inglês), entidade não governamental moçambicana, Alsácia Nhacumbe, falando durante uma conferência sobre igualdade digital e direitos das mulheres Online em Moçambique realizada hoje em Maputo.

O estudo, que inquiriu 1.044 pessoas dos dois sexos em 29 bairros periféricos da capital moçambicana, aponta ainda a falta de meios tecnológicos como um dos principais entraves para a massificação do acesso à internet entre as mulheres do país.