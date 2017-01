Actualidade

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) anunciou hoje que "cada vez mais autores recorrem à SPA para proteger as suas obras", e que, no ano passado, foram recuperados mais de 500 mil euros em créditos existentes.

"O total de contratos e adendas registados no ano de 2016 obteve um visível crescimento face a 2015, tendo aumentado de 612 para 633 contratos registados, os quais abrangem todas as áreas da criação intelectual", lê-se no comunicado.

Segundo a SPA, "cada vez mais autores recorrem à SPA para proteger as suas obras", beneficiando "das vantagens oferecidas pela cooperativa".