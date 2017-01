Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje esperar uma "decisão positiva" sobre o encerramento, pela Comissão Europeia, do Procedimento por Défices Excessivos (PDE), um dos temas da reunião que teve com o comissário Pierre Moscovici.

"Portugal tem, neste momento, condições para que as decisões futuras sobre Procedimento por Défices Excessivos sejam positivas", disse Centeno aos jornalistas à saída do encontro, sublinhando ter sido "nessa base e nesse tom" que decorreu a conversa com o comissário europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros.

"Temos de trabalhar e o esforço que temos feito, em todos os processos que tivemos com a Comissão Europeia e com as instituições, foi muito determinado no sentido de ter um resultado positivo, tivemos sucesso em todos eles ao longo de 2016. Este é mais um passo importante, criámos todas as condições, do ponto de vista das contas públicas, para que isso aconteça e vamos bater-nos nesse sentido", acrescentou Centeno, que participou hoje na reunião dos ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin).