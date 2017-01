Actualidade

O ministro das Finanças rejeitou hoje a ideia de que a meta do défice só é alcançada graças a medidas extraordinárias, afirmando que o que é "verdadeiramente extraordinário" é ouvir críticas de quem governou o país sem "nunca" cumprir os objetivos.

Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, após um encontro bilateral com o comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, Mário Centeno, questionado sobre qual seria o valor do défice sem medidas extraordinárias - uma questão colocada hoje de manhã pelo líder do PSD, Pedro Passos Coelho, ao primeiro-ministro, António Costa, no parlamento -, respondeu que "não há nenhuma medida extraordinária, nem no lado das cativações, nem no Peres (programa extraordinário de regularização de dívidas)".

"As cativações não são medidas extraordinárias. É muito estranho que, depois de tantos anos, em particular pessoas que governaram este país e que nunca cumpriram os seus objetivos, venham identificar cativações como medidas extraordinárias. É verdadeiramente extraordinário, isso sim é extraordinário", declarou.