Actualidade

A bolsa de Nova Iorque registava hoje uma ligeira descida no início da sessão, depois de terem sido anunciados números do crescimento da economia dos Estados Unidos em 2016, que ficaram abaixo do esperado.

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones seguia com uma ligeira variação negativa de 0,01% e estava em 20.098,20 pontos, enquanto o Nasdaq perdia 0,05% e estava em 5.652,41 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,04% e estava em 2.295,38 pontos.