O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou hoje o cenário de escritor Vergílio Ferreira, considerando que é "o grande escritor de ideias" português e que sobreviveu ao seu tempo.

"Enquanto Presidente da República não posso deixar de destacar que com Vergílio Ferreira aprendemos a pensar", afirma Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota divulgada na página da Presidência da República na Internet.

As comemorações do centenário do nascimento de Vergílio Ferreira, promovidas pelo município de Gouveia - às quais Marcelo Rebelo de Sousa se associou, a meio de agosto - terminam no sábado, dia do seu nascimento.