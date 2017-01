Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) tem sido um parceiro "silencioso e presente" na garantia da estabilização das condições de financiamento e de funcionamento da economia portuguesa, realçou hoje, em Vila Real, o governador da instituição.

Como entidade de um sistema europeu de bancos centrais, "o BdP, porque faz parte dele, tem sido um parceiro silencioso mas talvez o parceiro mais presente na garantia da estabilização das condições de financiamento e de funcionamento da economia portuguesa", afirmou Carlos Costa.

Durante uma intervenção na 6.ª Conferência da Central de Balanços do BdP, que decorreu em Vila Real, o responsável realçou a ajuda dada às empresas, através do financiamento e da redução das taxas de juros, e também às famílias com a redução dos juros no crédito à habitação.