Actualidade

A Associação Rota da Bairrada apresentou hoje o 'Cartão de Cliente', uma nova ferramenta de fidelização à Bairrada, destinado a reforçar a relação entre a região e os visitantes que adquirem produtos locais.

"Pessoal e intransmissível", gratuito e sem prazo de validade, o cartão pode ser solicitado num dos espaços Bairrada (Curia e Oliveira do Bairro) ou online em loja.rotadabairrada.pt mediante o preenchimento da Ficha de Adesão.

"O 'Cartão de Cliente' pretende potenciar a relação da Associação com os seus clientes, reforçando a sua preferência pela escolha dos produtos e serviços comercializados pela Rota da Bairrada e pelos seus diferentes Associados: Produtores de Vinho, Restaurantes, Hotéis, Municípios, Entidade Turismo do Centro e Comissão Vitivinícola da Bairrada", explicou o presidente da Rota, Jorge Sampaio, no momento da apresentação do novo produto.