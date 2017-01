Actualidade

As crónicas com que Fernando Assis Pacheco animava as manhãs da RDP entre 1977 e 1978 foram reunidas num livro, disponível a partir de hoje, mas com lançamento marcado para o dia em que faria 80 anos.

"Tenho cinco minutos para contar uma história" é o titulo da obra que está a partir de hoje nas livrarias e que reúne 41 crónicas escritas por Fernando Assis Pacheco e lidas aos microfones da Rádiodifusão Portuguesa (RDP) aos domingos de manhã.

As crónicas, até agora inéditas, foram reunidas a partir de folhas datilografadas que o autor guardou e compiladas num livro editado pela Tinta-da-China, com data de lançamento marcada para 01 de fevereiro, dia em que o escritor faria 80 anos.