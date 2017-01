Actualidade

O treinador de futebol do Sporting, Jorge Jesus, justificou hoje o atual momento do 'leões' com os erros de arbitragem, frisando que a ausência de vitórias tira "rendimento e confiança" aos jogadores.

"Viemos de um empate na Madeira [frente ao Marítimo] que poderíamos ter vencido, com uma arbitragem que nos tirou a vitória. Isto intranquiliza os jogadores e não lhes dá confiança. Neste momento, estamos muito piores nesse aspecto e não estamos a ganhar porque não nos deixam. É natural que os jogadores tenham menos rendimento e quando os jogos têm a ver com terceiros ainda ficamos pior", começou por dizer.

Na antevisão ao encontro de sábado da 19.ª jornada diante do Paços de Ferreira, Jorge Jesus acredita que os pacenses "vão jogar bem e arranjar problemas em Alvalade", alertando ainda para os "momentos de dificuldade e ansiedade que poderão surgir".