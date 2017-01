Actualidade

O Dona Maria Grande Reserva 2011, do Alentejo, foi escolhido como Vinho do Ano 2016 pela Revista Wine - Essência do Vinho que hoje anunciou também a eleição de Henrique Sá Pessoa como Chefe de Cozinha do Ano.

"Elaborado a partir das castas Alicante Bouschet, Touriga Nacional Petit Verdot e Syrah, de parcelas de vinhas velhas [o vinho Dona Maria Grande Reserva 2011] foi fermentado em lagar e estagiou em barricas novas de carvalho francês durante um ano. É um grande vinho de um senhor produtor", explica a Revista Wine que hoje deu a conhecer "Os Melhores do Ano 2016".

Ainda na área dos vinhos, a Herdade do Portocarro, da Península de Setúbal, liderada por José Mota Capitão, foi considerada "Produtor do Ano 2016" e a Azores Wine Company, projeto de António Maçanita, Filipe Rocha e Paulo Machado, distinguida com o prémio "Produtor Revelação do Ano".