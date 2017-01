Actualidade

As aulas na Escola Alexandre Herculano, no Porto, serão retomadas na segunda-feira para os alunos da unidade de multideficiência e ensino noturno e na terça para os nonos anos e secundário, anunciou hoje a secretária de Estado da Educação.

Após uma visita à escola e uma reunião na Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares do Norte, Alexandra Leitão divulgou que as "obras urgentes" que vão ser realizadas durante o fim de semana vão permitir que as aulas na Escola Alexandre Herculano sejam retomadas já na segunda-feira para os alunos da unidade de multideficiência e de ensino noturno.

Na terça-feira é a vez de os alunos dos nonos anos e do ensino secundário poderem regressar às aulas na Escola Alexandre Herculano, encerrada desde quinta-feira por chover dentro das salas de aula.