O treinador do Benfica, Rui Vitória, foi punido com 15 dias de suspensão pela secção profissional do conselho de disciplina da Federação Portuguesa de futebol, após expulsão no jogo com o Moreirense para a Taça da Liga.

Rui Vitória dirigiu-se à equipa de arbitragem no final da partida que os 'encarnados' perderam por 3-1, falhando a final da competição, tendo aquela secção punido o técnico com 15 dias, considerando que este lesou a honra e a reputação da equipa de arbitragem.

No mapa de castigos divulgado, e referente aos dois jogos das meias-finais daquela competição, pode ver-se ainda o castigo de um jogo para Tiago Almeida, do Moreirense, que completou uma série de cinco cartões amarelos.