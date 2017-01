Actualidade

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, disse hoje que o partido está "absolutamente confortável" com o princípio aprovado pelas estruturas nacionais de recandidatar todos os presidentes de câmara em exercício eleitos em listas socialistas.

"O PS aprovou no seu congresso nacional, ou seja, no órgão máximo do Partido Socialista, o princípio de que todos os nossos presidentes de câmara eleitos pelas listas do partido, que estivessem em condições e quisessem recandidatar-se, serão naturalmente os nossos candidatos", afirmou Ana Catarina Mendes, à margem do jantar de apresentação da cabeça-de-lista socialista à presidência da Câmara de Castro Marim, Célia Brito.

A secretária-geral adjunta do PS esteve hoje no jantar de apresentação pública da candidata à câmara algarvia, realizado num restaurante do concelho, e mostrou-se convicta de que essa é a melhor opção para as eleições autárquicas de 2017, apesar de haver dirigentes de estruturas concelhias, como as de Vila do Bispo e de Barcelos, que se demitiram por divergirem da recandidatura dos respetivos presidentes de Câmara, Adelino Soares e Miguel Costa Gomes.