Actualidade

O Governo do México vai atribuir 44 milhões de euros aos consulados mexicanos nos Estados Unidos para reforçar a proteção aos migrantes face às políticas anunciadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Numa reunião realizada na residência oficial de Los Pinos, o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, deu instruções ao ministro das Finanças, José Antonio Meade, para realizar esta ação "imediatamente", disse à imprensa o presidente do Senado, Pablo Escudero.

Os recursos são destinos aos 50 consulados mexicanos nos EUA para que possam "contratar empresas, assessoria jurídica, tradutores, para que os nossos migrantes tenham lá todo o apoio de que necessitam", disse o deputado no final do encontro em que participaram membros do Governo e representantes dos diferentes grupos parlamentares.