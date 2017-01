Actualidade

Pequim e outras cidades do norte da China receberam hoje o Ano do Galo envoltas numa espessa nuvem de poluição atmosférica, causada desta vez sobretudo pelos tradicionais fogos-de-artifício e panchões nas celebrações do ano novo lunar.

Durante o Ano Novo Chinês é muito comum o rebentamento de panchões (cartuchos de pólvora) um pouco por toda a China, baseado na crença de que o barulho afasta os maus espíritos.

À semelhança de anos anteriores, Pequim, que desfrutava de céu azul na véspera das celebrações, graças ao encerramento de fábricas e à redução do tráfego, viu subir os níveis de poluição rapidamente por volta da meia-noite, altura em que o uso de artefactos pirotécnicos é maior, uma ação que continuou durante a madrugada de hoje.