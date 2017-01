Actualidade

O número de trabalhadores estrangeiros no Japão ultrapassou pela primeira vez em 2016 a barreira de um milhão, anunciou na sexta-feira o governo, numa altura em que o país enfrenta o envelhecimento da população.

Cerca de 1,08 milhões de estrangeiros trabalhavam no arquipélago no final de outubro, mais 19,4% do que no mesmo período do ano passado, indicou o Ministério do Trabalho nipónico.

A maioria da mão-de-obra estrangeira era chinesa (345.000 pessoas, mais 6,9% em relação a 2016), à frente dos trabalhadores do Vietname (172.000, ou mais 56,04%) e dos filipinos (128.000, mais 19,7%).