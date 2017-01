Actualidade

Os Deolinda regressam hoje ao Coliseu de Lisboa, num concerto que assinala os dez anos de carreira e para o qual foram buscar repertório que foi ficando na gaveta, para procurar "matar saudades".

Em entrevista à agência Lusa, dias antes do concerto de hoje, os quatro músicos dos Deolinda contaram que esta atuação e a do Coliseu do Porto, no dia 04 de fevereiro, serão espetáculos para "matar saudades" de toda a discografia, de "Canção ao lado" (2008) a "Outras histórias" (2016).

"Nos concertos que fomos construindo não dava para ter todas as canções. Muitas canções com caráter mais intimista foram ficando de lado, porque os concertos foram sempre ganhando uma dinâmica muito forte, sobretudo ao ar livre. Decidimos ir buscar algumas canções dessas e construir esse concerto com esse caráter mais intimista", afirmou o guitarrista Luís José Martins.