Actualidade

A viagem de Paulo Furtado pelo deserto Joshua Tree, na Califórnia, EUA, chega hoje aos palcos nacionais, com o início da digressão do cine-concerto "How to become nothing", no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.

O espetáculo é uma das faces de um projeto multimédia que contempla o lançamento do novo disco de The Legendary Tigerman. Depois da primeira paragem, em Leiria, seguem-se Braga, Ovar, Faro, Torres Novas e Fundão.

"Sempre houve o pretexto de fazer discos para depois fazer filmes e exposições de fotografia. Mas começarmos pelo processo do filme e depois fazer um disco é a primeira vez que acontece", explica à agência Lusa Paulo Furtado.