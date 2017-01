Open da Austrália

A tenista norte-americana Serena Williams conquistou hoje pela 23.ª vez um torneio do 'Grand Slam', ao vencer o Open da Austrália, depois de derrotar a sua irmã Venus na final.

A número dois mundial, de 35 anos, precisou de uma hora e 21 minutos para derrotar Venus Williams, um ano mais velha e 13.ª cabeça de série, por 6-4, 6-4.

Com este triunfo, o sétimo em Melbourne, Serena Williams tornou-se na recordista de triunfos em provas do 'Grand Slam' na Era Open, com 23, mais um do que a alemã Steffi Graf e a um do recorde total da australiana Margaret Court.