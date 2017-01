Actualidade

A Cinemateca Portuguesa exibe, na próxima semana, em Lisboa, dois documentários e uma curta-metragem em torno do músico e poeta Leonard Cohen, filmes que "conciliam o olhar sobre Cohen com a fortíssima tradição documental do cinema do Canadá".

Cerca de dois meses depois da morte de Leonard Cohen, a Cinemateca decidiu dedicar dois dias da programação a "um dos grandes vultos da canção dos anos sessenta até hoje, e uma das figuras mais relevantes da cultura canadiana deste período". Este mini-ciclo chama-se "Leonard Cohen - Na morte de um ladies' man".

Embora não tivesse tido grande relação com o cinema, escreve a Cinemateca, será possível ver, na segunda e na terça-feira, a curta-metragem experimental "Angel" (1966), de Derek May, que conta com música de Leonard Cohen, e os documentários "Ladies and Gentlemen, Mr. Leonard Cohen" (1965) e "The song of Leonard Cohen" (1980).