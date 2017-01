Actualidade

O PS vai apresentar uma proposta para que sejam os bancos os responsáveis pelo custo do imposto de selo nos pagamentos com cartões, e não o comércio e a restauração, anunciou hoje o grupo parlamentar.

O objetivo da proposta é "desonerar comércio e restauração na utilização dos meios eletrónicos de pagamento", refere a informação divulgada.

O grupo parlamentar do PS avança que vai entregar na Assembleia da República um projeto de lei para clarificar quem deve assumir o pagamento do imposto de selo das operações de pagamento baseadas em cartões, "introduzindo mais justiça na distribuição dos encargos com os meios electrónicos de pagamento".