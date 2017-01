Actualidade

O primeiro-ministro português, António Costa, defendeu hoje que as eleições norte-americanas deixaram claro que "mais do que nunca" o "mundo precisa de uma Europa forte e unida", que deve ter "maior capacidade de projeção internacional".

"Se há algo que hoje é mais claro do que era antes das eleições americanas é que, mais do que nunca, o mundo precisa de uma Europa forte e unida", afirmou António Costa aos jornalistas, após a declaração conjunta de chefes de Estado e de Governo da cimeira dos países do sul da União Europeia, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Para o anfitrião da cimeira, "face à nova administração americana" é necessária "uma União Europeia que tenha capacidade de ser mais forte, designadamente no domínio da segurança externa, mas também com maior capacidade de projeção internacional".