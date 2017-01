Actualidade

Uma grande penalidade no sexto minuto de descontos, convertida por Salvador Agra, permitiu hoje ao Nacional empatar 1-1 com o Arouca, no Funchal, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol.

A formação arouquense adiantou-se no marcador aos 83 minutos, através de Nuno Coelho, mas, numa altura em que o triunfo parecia que não lhe ia escapar, uma grande penalidade, muito contestada pelos visitantes, permitiu a Salvador Agra igualar a contenda, aos 90+6.

O empate permite ao Nacional recuperar o 17.º e penúltimo lugar da classificação, agora com os mesmos 13 pontos do último, o Tondela, mas com melhor diferença nos golos sofridos, enquanto o Arouca é 11.º com 24 pontos.