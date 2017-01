Actualidade

Sete países do sul da União Europeia defenderam hoje em Lisboa a necessidade de avançar com a convergência das políticas económicas para fomentar o crescimento e o emprego, ultrapassados os "anos difíceis da crise económica".

Os chefes de Estado e de Governo de Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Chipre e Malta reuniram-se hoje em Lisboa, na sua segunda cimeira, para procurar posições comuns para as próximas cimeiras da União Europeia, em La Valletta (03 de fevereiro) e em Roma (25 de março).

"Aqui reuniram-se países, muitos deles com graves problemas económicos, que fizeram esforços consideráveis, restabeleceram as suas contas e hoje encontram-se numa situação económica muito melhor do que há cinco anos", declarou o Presidente francês, François Hollande.