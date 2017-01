Actualidade

A Eslovénia conquistou hoje a medalha de bronze do Mundial de andebol, a decorrer até domingo em Paris, ao vencer a Croácia por 31-30, após recuperar de uma desvantagem de cinco golos ao intervalo (18-13).

Com este triunfo, a Eslovénia 'vingou' a medalha de bronze perdida para a Croácia no Mundial de 2013, em Espanha, ganho pela seleção anfitriã, que venceu na final a Dinamarca.

O croata Luka Cindric, com sete golos, foi o melhor marcador do encontro, seguido de perto pelos seus compatriotas Manuel Strlek, com seis golos, e Luka Sebetic, com cinco.