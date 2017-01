Actualidade

O realizador iraniano Asghar Farhadi, que dirigiu "O vendedor", nomeado para o Óscar de melhor filme estrangeiro, não vai poder entrar nos Estados Unidos, para assistir à entrega dos prémios da Academia de Hollywood, foi revelado no sábado.

O National Iranian American Council confirmou no sábado à noite, em Washington, que Asghar Farhadi não poderá entrar nos Estados Unidos, para assistir à cerimónia de entrega dos Óscares da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, no dia 26 de fevereiro, por causa das restrições impostas à imigração, pelo presidente norte-americano Donald Trump, noticiou a CBS News.

O filme de Asghar Farhadi, "O vendedor", que se estreou em Portugal no passado mês de dezembro, inspira-se em "A Morte do Caixeiro Viajante", uma peça do dramaturgo norte-americano Arthur Miller.