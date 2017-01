Actualidade

O deputado britânico conservador Nadhim Zahawi revelou, no sábado à noite, que se encontra impedido de entrar nos Estados Unidos, devido às restrições à imigração decretadas pelo presidente norte-americano Donald Trump.

Nadhim Zahawi, militante do partido da primeira-ministra Theresa May, disse ter confirmado que nem ele, nem a mulher, ambos de origem iraquiana, podem entrar nos Estados Unidos da América, enquanto vigorarem as restrições à entrada de cidadãos de países muçulmanos, entre os quais se encontra o Iraque, embora sejam detentores de passaportes britânicos.

"Este é um dia triste, por me sentir como um cidadão de segunda classe. Um dia triste para os EUA", escreveu Zahawi, na sua página oficial no Twitter.