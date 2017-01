Dança

Dois bailarinos portugueses, de uma escola do Porto, foram selecionados para competir na 45.ª edição do Prix de Lausanne, na Suíça, que se inicia hoje com o registo dos participantes.

Diogo de Oliveira e Frederico Loureiro, da Escola Domus Dança, no Porto, são os únicos portugueses selecionados para competir no Prix de Lausanne, criado em 1973 e que é gerido pela Fondation en Faveur de l'Art Chorégraphique.

Na página de Facebook da escola podia ler-se que estavam em "contagem decrescente para o início do Prix de Lausanne", onde os doias alunos "serão os representantes portugueses da edição 2017".