Actualidade

Abel Chivukuvuku, líder da CASA-CE, terceira força política angolana, está preocupado com o processo de recenseamento eleitoral em Angola e alerta para o perigo de repetição da "abstenção induzida", se os cadernos eleitorais não forem publicados "com tempo".

"Quando é que os cadernos eleitorais vão ser afixados?", perguntou Abel Chivukuvuku, explicando que nas eleições de 2012 Angola viveu "o fenómeno da abstenção induzida", e o mesmo não pode ser acontecer nas eleições previstas para agosto próximo.

"A lei determinava que os cidadãos tinham que votar onde estivessem inscritos nos cadernos eleitorais e máquina fez confusão com todos os cadernos, de modo que o nome de um cidadão residente na Maianga aparecia no caderno eleitoral do Bié, o nome de um cidadão residente em Cabinda aparecia no Huambo... Isso foi abstenção induzida", acusou o político.