Angola

O líder da CASA-CE, terceira força política angolana, Abel Chivukuvuku, vai promover uma revisão constitucional para alterar quase tudo em Angola, desde o modelo de Estado aos símbolos do próprio país, caso seja "governo" nas eleições deste ano.

"Precisamos de mexer na Constituição para revermos o problema do sistema político. [É preciso acabar] com esta concentração de todos os poderes numa só figura do Estado, que é o Presidente da República; afirmar a separação de poderes; e garantir que cada ala do poder - judicial, legislativo, executivo - tem as suas prerrogativas respeitadas, independentemente da interdependência que esses órgãos precisem de ter", afirmou em entrevista à Agência Lusa o presidente da CASA-CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral, que esta semana esteve em Lisboa para encontros com os partidos políticos portugueses e meios financeiros e empresariais.

Outro dos objetivos perseguidos pelo político angolano que passam por uma mexida da magna carta do país é o da descentralização política do Estado, através de um "modelo que permita articulação entre autarquias e os poderes provinciais intermédios".