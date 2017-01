Actualidade

O presidente da CASA-CE, terceira força política angolana, Abel Chivukuvuku, está convencido de que será "governo ou parte de governo" em resultado das eleições em Angola este ano, e não afasta a hipótese de governar com o MPLA.

"Com este MPLA que conheço hoje não haveria possibilidade de convergência. Partimos de bases completamente diferentes. Agora, não ponho de parte a possibilidade do próprio MPLA também se transformar", afirmou em entrevista à agência Lusa o presidente da CASA-CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral.

"Os fenómenos humanos e políticos são mutáveis. É possível que venha uma nova liderança do MPLA que queira também a democracia, que queira a boa governação. Se houver esses patriotas, sim senhor! Mas com os dirigentes de hoje não temos convergência possível", acrescentou Abel Epalanga Chivukuvuku, 58 anos, antigo combatente da UNITA e ex-dirigente dileto do partido fundado por Jonas Savimbi, que chegou a apontá-lo como o seu sucessor.