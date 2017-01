Debate

Ao longo de dez debates de 90 minutos, moderados pelo jornalista da RTP Carlos Daniel, vão discutir-se alguns temas que marcam a atualidade, mas também outros, menos mediáticos que afetam o nosso dia a dia. Vamos falar do presente a pensar no futuro. Com estreia a 1 de Fevereiro na RTP3, o Fronteiras XXI alarga o debate às plataformas digitais, desafiando o público a saber mais sobre os temas em discussão e até a participar no programa ao vivo. Como? Através de um site - www.fronteirasxxi.pt - onde é possível saber mais sobre o tema e até deixar perguntas para cada um dos convidados.

O programa estreia com convidados de peso. No Teatro Thalia, onde decorre o debate, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a professora da Universidade de York, Mónica Brito Vieira, e o cronista e professor universitário João Pereira Coutinho vão debater o populismo, hoje considerado a principal ameaça à democracia na Europa. Do Reino Unido, à Áustria, de Espanha a Itália, os partidos antissistema, que defendem a vontade do povo contra as elites, estão a ganhar força.