Autárquicas

O presidente do PS/Algarve e deputado na Assembleia da República, António Eusébio, é o candidato socialista à Câmara de Faro nas eleições autárquicas, nome escolhido pela maioria dos militantes da concelhia local, informou hoje o partido.

Em comunicado, o PS/Faro indicou que o nome de António Eusébio foi o mais votado na assembleia de militantes, realizada na sexta-feira, ao recolher 86,2% dos votos para liderar a lista à autarquia da capital do Algarve, presidida atualmente por Rogério Bacalhau (PSD).

António Eusébio, de 50 anos, engenheiro civil, presidiu à Câmara Municipal de São Brás de Alportel, entre 2001 e 2013, e lidera a Federação do PS/Algarve desde 2012, funções que acumula com as de deputado no parlamento, onde é membro das comissões parlamentares de Economia, Educação e Ensino Superior e de Defesa.