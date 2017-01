reality show

O canal E! arranca 2017 com uma das sérias mais aguardadas de uma das irmãs mais famosas de Hollywood: Revenge Body com Khloé Kardashian, com estreia a 29 de janeiro, às 20h. A série tem oito episódios de uma hora, nos quais os participantes terão oportunidade de se reinventarem com a ajuda de Khloé Kardashian e de uma equipa de treinadores e nutricionistas.