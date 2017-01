Actualidade

O primeiro-ministro belga, Charles Michel, disse hoje que vai pedir explicações ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a proibição de entrada no país de cidadãos de vários países de maioria muçulmana.

"Estamos em desacordo com a proibição de acesso ao território (de cidadãos) de sete países muçulmanos. A Bélgica não seguirá o exemplo e pedirá explicações pela via diplomática", informou a porta-voz do chefe de Governo à agência estatal belga.

A Bélgica junta-se assim à Alemanha na rejeição da decisão de Trump, que já foi contestada na justiça, de proibir a entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana: Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen.