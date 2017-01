Conferências

A programação do ciclo Há Fado no Cais - uma parceria que junta o Museu do Fado e o Centro Cultural de Belém apresenta quatro conferências, sempre ao sábado, das 17h30 às 19h.

Até ao dia 18 de fevereiro, Rui Vieira Nery leva-nos em Viagens pela História do Fado, da Lisboa oitocentista à atualidade, dos bairros castiços às grandes salas de concerto do mundo inteiro. Conheça as histórias e os percursos da canção de Lisboa.

O Fado é um género performativo que integra música e poesia, desenvolvido em Lisboa no segundo quartel do século XIX, como resultado de um processo de fusão multicultural que envolveu danças afro-brasileiras recém-chegadas à Europa, uma herança de géneros locais de canção e dança, tradições musicais de zonas rurais trazidas por vagas sucessivas de imigração interna e os padrões cosmopolitas da canção urbana do início do século XIX.

No século XX o Fado converteu-se no mais popular género de canção urbana em Portugal e é reconhecido pela maioria das comunidades portuguesas como um símbolo da identidade cultural nacional, no seu conjunto. A sua disseminação através da emigração portuguesa para a Europa e para as Américas, e mais recentemente através do circuitos da World Music, tem vindo também a reforçar, no plano internacional, a perceção desse seu papel identitário, conduzindo ao mesmo tempo a um processo crescente de trocas interculturais com outros géneros musicais.