cinema

Todas as projecções têm entrada gratuita, são em língua italiana com legendas em inglês, sendo que a primeira terá lugar às 17h30 do dia 30 de Janeiro com o filme “Il giovane favoloso” de Mario Martone, que será apresentado pelo Professor Gaspare Trapani. O filme, que recorda o génio, os sofrimentos, a poesia, os amores e as aventuras de Giacomo Leopardi, considerado o maior poeta italiano do século XIX, foi apresentado a concurso na 71ª Exibição internacional de arte cinematográfica de Veneza.

Seguir-se-ão mais 8 filmes, todos com apresentação a cargo do Professor Andrea Ragusa, com o seguinte calendário:

- dia 6 de fevereiro, às 19h: ‘Acqua e zucchero - Carlo di Palma: i colori della Vita' de Fariborz Kamkari

- dia 13 de fevereiro, às 19h: ‘Sei mai stata sulla luna?' de Paolo Genovese

- dia 20 de fevereiro, às 19h: 'Italo' de Alessia Scarso

- dia 6 de março, às 19h: 'Terra di transito' de Paolo Martino

- dia 13 de março, às 19h: 'Un ragazzo d'oro' de Pupi Avati

- dia 20 de março, às 19h: 'Patria' de Felice Farina

- dia 27 de março, às 19h: 'Tempo Instabile con probabili schiarite' de Marco Pontecorvo

- dia 3 de abril, às 19h: 'Le cosa belle' de Agostino Ferrente e Giovanni Piperno